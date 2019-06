Πρωταθλητής στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής ο Λουτσιάνο Φιγκερόα!

Ο Αργεντινός, είχε αποσυρθεί από το καλοκαίρι του 2018 και ξεκίνησε αμέσως τη νέα επαγγελματική «περιπέτεια» της ζωής του, επιλέγοντας ν' ασχοληθεί κατευθείαν με την προπονητική.

Ανέλαβε την Johor Southern United στη Μαλαισία και κατάφερε να τη διατηρήσει στην κορυφή για 6η διαδοχική αγωνιστική περίοδο!

Με το 2-1 επί της Melaka United, η Johor κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, αφού βρίσκεται στο +16 από τη δεύτερη της βαθμολογίας, Pahang.

DOUBLE HAT-TRICK

SIX CONSECUTIVE MALAYSIA SUPER LEAGUE TITLES - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 AND NOW 2019! pic.twitter.com/8DS1O8G9Zl

— JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) June 26, 2019