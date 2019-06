Τα 40 γκολ με την Αίγυπτο έφτασε ο Σαλάχ (vid)

Στην τρίτη θέση του πίνακα των σκόρερ της Εθνικής Αιγύπτου ανέβηκε ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ πέτυχε το δεύτερο γκολ στη νίκη των «Φαραώ» με 2-0 επί του Ζαΐρ φτάνοντας έτσι τα 42 τέρματα. Μπροστά στην δεύτερη είναι ο Χασάν Ελ Σαζλί που έχει 42 και μπορεί να τον φτάσει ακόμα και στο Copa Africa, ενώ πρώτος και πολύ μακριά βρίσκεται ο Χοσάμ Χασάν που έχει σκοράρει 69 φορές με την Εθνική του ομάδα.

That assist from Trezeguet to Mo Salah was special! #AFCON2019 #Egypt #LFC pic.twitter.com/kfy99vqDIi

— Ahmad Yousef (@EgyptianPlayers) June 26, 2019