Καθιστική διαμαρτυρία για τη διαιτησία και άνοδος... στα χαρτιά στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο! (vid)

Έπειτα από το ισόπαλο 0-0 του πρώτου αγώνα, οι δύο ομάδες θα τα έπαιζαν πλέον όλα για όλα προκειμένου να καταφέρουν να βρεθούν στην Prim B Nacional τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η Alvarado είχε προηγηθεί στο σκορ με 1-0 και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους, οι παίκτες της San Jorge Tucuman αποφάσισαν πως αυτό που έβλεπαν να εκτυλίσσεται μπροστά τους, δεν γινόταν να συνεχιστεί.

Έκαναν καθιστική διαμαρτυρία για τις διαιτητικές αποφάσεις, αρνούνταν να παίξουν στο υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού και ο ρέφερι αποφάσισε οριστική διακοπή του αγώνα, με την Alvarado να παίρνει με αυτό τον τρόπο την άνοδο...

San Jorge de Tucaman’s players staged a sit down protest during a promotion playoff in Argentina after growing frustrated with the referee’s performance.

The ref eventually abandoned the game, awarding a 1-0 win - and promotion to the second division - to Alvarado pic.twitter.com/5w8g5gj8M8

— ESPN UK (@ESPNUK) June 25, 2019