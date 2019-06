Ο φουλ - μπακ που ανήκει στην Τορίνο έφυγε από αριστερά, έκανε κίνηση πιο κεντρικά έξω από την περιοχή κι αμέσως με το δεξί πόδι κατάφερε με τακουνιά να βγάλει τον Ιγκάλο μόνο του στα αντίπαλα καρέ για να σκοράρει αυτός και να χαρίσει στους Νιγηριανούς τη νίκη με το 1-0.

Δείτε την απίστευτη ασίστ και το γκολ:

Can we emphasize the backheel pass from Aina to Ighalo tho?? #NGABDI pic.twitter.com/OrAhzoeBs7

