Ακούραστος Σαλάχ, φορτσάρει ξανά για την εθνική Αιγύπτου (vid)

Ο σούπερ σταρ των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ ξεκουράστηκε για λίγες μέρες μετά την 1η Ιουνίου και την κατάκτηση του Champions League στον τελικό με την Τότεναμ, απόλαυσε τη θάλασσα και επέστρεψε για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του στο Κόπα Άφρικα!

Σε ματς προετοιμασίας ενόψει του τουρνουά, απέναντι στη Γουϊνέα, έδειξε πως... είναι φρεσκότατος και άρχισε τα σπριντ, συμμετέχοντας στη φάση του δεύτερου γκολ για την Αίγυπτο, στη νίκη (3-1).

Μάλιστα, κάνοντας ντρίμπλες στον αντίπαλο τερματοφύλακα, είδε τη μπάλα να σταματάει στο δοκάρι, προτού βρει δίχτυα ο Αχμέντ Αλί στο 77'.

It's been a long season for Mo Salah, but he's still flying down the wing for Egypt ahead of the African Cup of Nations...#AFCONpic.twitter.com/GDvMncPeaG

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) June 17, 2019