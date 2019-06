Copa America: Το πιο μαγικό καλοκαιρινό ραντεβού (inforgaphics & poll)

«Το Copa America είναι καλύτερο από το Euro 2016, που έχει αλλοιωθεί», ήταν η απάντηση του Γίργκεν Κλίνσμαν στο μεγάλο δίλημμα! Αδικο; Η απάντηση δική σας, με τους αναλυτές πάντως να μένουν απόλυτα ευχαριστημένοι από αυτά που αντίκρισαν στη επετειακή διοργάνωση που διεξήχθη στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2016 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τότε που η Ομοσπονδία της Αργεντινής ένωσε και τις υπόλοιπες νοτιοαμερικάνικες Ομοσπονδίες, ώστε να διεξαχθεί ένα τουρνουά για την ανεξαρτησία της χώρας. Η πρώτη σέντρα έγινε το 1916 και η επιτυχία του τουρνουά έφερε και την ίδρυση της Συνομοσπονδίας (CONMEBOL). Πριν τρία χρόνια η Χιλή επιβεβαίωσε την κυριαρχία της, κατακτώντας το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο, με την Αργεντινή να πέφτει πάλι «θύμα» της. Θα καταφέρει ο Μέσι να πάρει το πρώτο του τρόπαιο με την Αλμπισελέστε ή η Σελεσάο θα αξιοποιήσει την έδρα της; Οι 12 ομάδες μπαίνουν στο πιο μαγικό τουρνουά του καλοκαιριού και οι συγκρίσεις είναι εντυπωσιακές!

Το φετινό Copa America

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία από τις 14 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2019, με την συμμετοχή 12 ομάδων (10 από τη Λατινική Αμερική & 2 «guests», το Κατάρ και την Ιαπωνία) και περιλαμβάνει την διεξαγωγή συνολικά 26 αγώνων. Τρία γκρουπ των τεσσάρων ομάδων, απ' όπου θα προκριθούν στα προημιτελικά οι δυο πρώτες από κάθε όμιλο, αλλά και οι καλύτερες τρίτες. Πέντε πόλεις της Βραζιλίας (Ρίο ντε Τζανέιρο, Σάο Πάουλο, Μπέλο Οριζόντε, Πόρτο Αλέγκρε και Σαλβαδόρ) και έξι γήπεδα (Estádio do Maracanã, Estádio do Morumbi, Arena Corinthians, Estádio Mineirão, Arena do Grêmio, Itaipava Arena Fonte Nova) θα φιλοξενήσουν το φετινό Copa America. Η πρεμιέρα θα διεξαχθεί στο «Morumbi» στο Σάο Πάουλο, οι ημιτελικά θα γίνουν στο «Arena do Grêmio» στο Πόρτο Αλέγκρε και στο «Mineirão» στο Μπέλο Οριζόντε και ο τελικός στο «Maracanã» στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

To πρόγραμμα και η τηλεοπτική κάλυψη

Το Copa America, το πιο καυτό ραντεβού του καλοκαιριού, θα μεταδοθεί από τα τηλεοπτικά κανάλια της ΕΡΤ, καθώς και από το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες Υβριδικής Τηλεόρασης!

Α' όμιλος

Βραζιλία, Βολιβία, Βενεζουέλα, Περού

Το πρόγραμμα του Α ομίλου

1η αγωνιστική

14/06 Βραζιλία – Βολιβία 21:30

15/06 Βενεζουέλα – Περού 16:00

2η αγωνιστική

18/06 Βολιβία – Περού 18:30

18/06 Βραζιλία – Βενεζουέλα 21:30

3η αγωνιστική

22/06 Περού – Βραζιλία 16:00

22/06 Βολιβία – Βενεζουέλα 16:00

Β' όμιλος

Αργεντινή, Κολομβία, Παραγουάη, Κατάρ

Το πρόγραμμα του Β ομίλου

1η αγωνιστική

15/06 Αργεντινή – Κολομβία 19:00

16/06 Παραγουάη – Κατάρ 16:00

2η αγωνιστική

19/06 Κολομβία – Κατάρ 18:30

19/06 Αργεντινή – Παραγουάη 21:30

3η αγωνιστική

23/06 Κατάρ – Αργεντινή 16:00

23/06 Κολομβία – Παραγουάη 16:00

Γ' όμιλος

Ουρουγουάη, Εκουαδόρ, Ιαπωνία, Χιλή

1η αγωνιστική

16/06 Ουρουγουάη – Εκουαδόρ 19:00

17/06 Ιαπωνία – Χιλή 20:00

2η αγωνιστική

20/06 Ουρουγουάη – Ιαπωνία 20:00

21/06 Εκουαδόρ – Χιλή 20:00

3η αγωνιστική

24/06 Χιλή – Ουρουγουάη 20:00

24/06 Εκουαδόρ – Ιαπωνία 20:00

Προημιτελικά

28/06: Νικητής Α Ομίλου – Δεύτερος καλύτερος τρίτος

28/06: 2ος Α Ομίλου – 2ος Β Ομίλου

29/06: Νικητής Β Ομίλου – 2ος Γ Ομίλου

29/06: Νικητής Γ Ομίλου – Πρώτος καλύτερος τρίτος

Ημιτελικά

Οι νικητές των τεσσάρων αγώνων θα αναμετρηθούν σε νοκ-άουτ ματς στις 2 και 3 Ιουλίου 2019.

Τελικός

Στις 7 Ιουλίου θα διεξαχθεί ο τελικός και ο μικρός τελικός.

Οι κάτοχοι του Copa America

Το πρώτο τουρνουά κατέκτησε η Ουρουγουάη και έπειτα από 44 διοργανώσεις είναι στην κορυφή με 15 τρόπαια. Τελευταία φορά που τα κατάφερε ήταν το 2011. Η πρώην ονομασία της διοργάνωσης είναι Campeonato Sudamericano de Selecciones (Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων της Νότιας Αμερικής) και στον Τελικό η Σελέστε είχε επικρατήσει της Αλμπισελέστε, με τη Βραζιλία να βγαίνει 3η! Την ακολουθεί η Αργεντινή με 14 κύπελλα, αλλά το τελευταίο... χάνεται το 1993!

1. Ουρουγουάη 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011)

2. Αργεντινή 14 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993)

3. Βραζιλία 8 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007)

4. Παραγουάη 2 (1953, 1979)

5. Περού 2 (1939, 1975)

6. Χιλή 2 (2015, 2016)

7. Κολομβία 1 (2001)

8. Βολιβία 1 (1963)

Τα φαβορί!

Το 2016, η παρέα του Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στον τελικό του Copa America, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι... κόλλησε! Το 2014 στη Βραζιλία έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού δεν άντεξε στην παράταση. Το 1993 ήταν η τελευταία φορά που κατακτούσε Κούπα και από τότε έχει και δυο χαμένους τελικούς στο Κόπα Αμέρικα από τη Βραζιλία. Φτάνει στην πηγή, αλλά νερό δεν πίνει.

Από τον Αύγουστο του 2018 υπήρξε μία μεταβατική περίοδος για την «Αλμπισελέστε», αλλά οι παίκτες επέμειναν στην παραμονή του Σκαλόνι και έτσι έμεινε στον πάγκο. Μέσι, Αγουέρο, και Ντι Μαρία αποδέχθηκαν την κλήση και θέλουν να δώσουν απαντήσεις. Αλλωστε, είναι η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικό (27), τις περισσότερες νίκες (116), τα περισσότερα γκολ (440), και τη μεγαλύτερη νίκη (Αργεντινή – Εκουαδόρ 12-0 το 1942). Φαβορί και η Βραζιλία όμως; Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στην προετοιμασία, θα χάσει το τουρνουά και ο Τιτέ προσπαθεί να ανεβάσει την ψυχολογία των παικτών του ενόψει της διοργάνωσης. Βέβαια, την τελευταία φορά που η Σελεσάο κατέκτησε το Copa America ήταν το 2007! Έκπληξη προκάλεσε η μη κλήση του Λούκας Μόουρα, αλλά και του Φαμπίνιο, αλλά η ποιότητα σε όλες τις θέσεις της Σελεσάο ξεχειλίζει. Μοναδικό εμπόδιο στον δρόμο για την κορυφή; Το άγχος, η πίεση και ο… Μέσι!

Η εμπειρία...

Ποια είναι η ομάδα με την πιο μεγάλη διεθνή εμπειρία; Η ομάδα της Χιλής έχει τις πιο πολλές παρουσίες μεταξύ των ομάδων αυτών. Είναι η μόνη ομάδα με πάνω από 1.000 συμμετοχές των διεθνών της, αλλά και η πιο μεγάλη ηλικιακά με μέσο όσο πιο κοντά στα 29 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως η Χιλή μπορεί να είναι σαφώς πιο καταπονημένη μετά από μία μεγάλη σεζόν με πολλά ματς, όμως έχουν τον τρόπο να το διαχειριστούν όλο αυτό. Το ίδιο περίπου μπορεί να τονιστεί και για την Παραγουάη, που είναι η 2η πιο μεγάλη ομάδα σε μέσο όρο ηλικίας παικτών, αλλά και η τρίτη σε ένα καλό επίπεδο εμπειρίας.

Πόσο δυνατές επιθετικά είναι οι ομάδες;

Η Παραγουάη δείχνει να έχει πρόβλημα στον συγκεκριμένο τομέα με την απουσία του έμπειρου επιθετικού Ρόκε Σάντα Κρουζ. Ίσως να έχει τον πιο χαμηλό συντελεστή σκοραρίσματος στο τουρνουά μόνο και μόνο με αυτή την απουσία. Η πιο νεανική Ιαπωνία μπορεί να μην έχει την εμπειρία της Παραγουάης αλλά επιθετικά είναι πιο παραγωγική, σκοράροντας τουλάχιστον ένα γκολ ανά τρία παιχνίδια. Οι Ιάπωνες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Η ομάδα με τον πιο καλό επιθετικό συντελεστή είναι η Αργεντινή. Ένα στοιχείο που μπορεί να βάλει τέλος στην κακοδαιμονία της. Έχει φτάσει σε τέσσερις από τους πέντε τελευταίους τελικούς και τελειώνει 2η κάθε φορά.

Ποια ομάδα έχει τους περισσότερους Ευρωπαίους σταρ;

Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να δοκιμάζεται ένας παίκτης στο πιο υψηλό επίπεδο με σκληρούς αντιπάλους. Δεδομένα λοιπόν οι ομάδες που έχουν τους περισσότερους παίκτες να αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν το προβάδισμα. Η Βραζιλία έχει το αβαντάζ με 18 παίκτες σε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης ενώ το Κατάρ και η Βολιβία δεν έχουν ούτε έναν.

Τι κατακτήσεις έχουν οι παίκτες φέτος;

Η Αργεντινή και η Βραζιλία είναι οι δύο Εθνικές που κυριαρχούν σε αυτόν τον τομέα. Οι παίκτες της Αργεντινής έχουν 21 κατακτήσεις τροπαίων την χρονιά που μας πέρασε έναντι 20 των Βραζιλιάνων. Οι κατακτήσεις των παικτών της Σελεσάο ήταν μόνο στην Ευρώπη. Η Εθνική του Κατάρ έχει παίκτες με 15 κατακτήσεις τίτλων αλλά όλες είναι στις εγχώριες διοργανώσεις του.



Ξέρατε ότι:

* 21 είναι οι φορές που το τρόπαιο έχει πάει στους οικοδεσπότες!

* Η Παραγουάη συμμετέχει για 21η διαδοχική φορά και αυτό είναι το ρεκόρ στον θεσμό!

* Με μέσο όρο 28,9 έτη η Χιλή θα είναι η πιο γερασμένη ομάδα, ενώ η Βενεζουέλα το αντίθετο με 25,2 έτη!

* Από το 2007 που ηττήθηκε στον τελικό από τη Βραζιλία (3-0), η Αργεντινή δεν έχει ηττηθεί σε κανονική διάρκεια για 14 αγώνες στη σειρά!

* Το Εκουαδόρ είναι η χώρα με τις περισσότερες διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες να περάσει από τους ομίλους (6 φορές)!

Η ενδεκάδα των σταρ: Άλισον (Λίβερπουλ) - Αλβες (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντέιβιντ Σάντσες (Τότεναμ), Χιμένες (Ατλέτικο), Ταλιαφίκο (Αγιαξ) - Φερναντίνιο (Μαν. Σίτι), Τορέιρα (Αρσεναλ), Βιδάλ (Μπαρτσελόνα) - Μέσι (Μπαρτσελόνα), Νέρες (Αγιαξ) και Ζαπάτα (Αταλάντα)

