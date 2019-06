Βίντεο με την κοπέλα που χτυπάει τον Νεϊμάρ και... τον καταγγέλλει για βιασμό! (vid)

Στο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Νεϊμάρ όντως επισκέπτεται μια κοπέλα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, αλλά αυτό που ακολουθεί, σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί... βιασμός από τον ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η 26χρονη Najila Trindade είναι εκείνη που ξαπλώνει αμέσως μαζί του και στη συνέχεια, δίχως φυσικά να γνωρίζει κανείς το λόγο, αρχίζει και χτυπάει τον Νεϊμάρ, ο οποίος προσπαθεί να προστατευθεί!

Το βίντεο αυτό, φέρεται να ανήκει στην κοπέλα, η οποία φέρεται να είχε τοποθετήσει κρυφά την κάμερα δίχως να το γνωρίζε.

The rumoured video of Neymar and the girl who accused him of rape was been leaked. pic.twitter.com/UyVEAcWI6y

