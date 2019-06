Με... άρωμα ΠΑΣ το καλωσόρισμα των Ινδών στον Ακόστα (pic)

Στην Ινδία και την Jamshedpur θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νόε Ακόστα.

Στην ανακοίνωση της μεταγραφής, το νέο τους απόκτημα είχε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα.

Δείτε την ανάρτηση.

Joining our #MenOfSteel is now a @realmadrid youth team graduate, Noe Acosta !!

Welcome to #TheRedMinersFamily Noe YesAcosta #Jamshedpur #JamshedpurFC #SpanishFootball #spain #espan #jugadordefutbolprofesional #jugadordefutbol #TheRedMiners #PridePassionGlory #HeroISL pic.twitter.com/v2sOpuf4Jm

— Jamshedpur FC: The Red Miners (@the_red_miners) 4 Ιουνίου 2019