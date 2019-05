Τρομερή ασίστ ο Σβαϊνστάιγκερ στο 92'! (vid)

Ο Γερμανός χαφ, κατάφερε γυρίζοντας το σώμα του και πετώντας με ανάποδο βολέ τη μπάλα μέσα στην περιοχή, να βρει τον Κάλβο και αυτός με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-3 στην αναμέτρηση που διεξήχθη τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο Ρούνεϊ, είχε ασίστ στο πρώτο από τα τρία γκολ της μεγάλης προσωρινής ανατροπής που πραγματοποίησε η DC United από το εις βάρος της 2-0.

Once per match (roughly), Bastian Schweinsteiger does something that reminds you he’s Bastian Schweinsteiger. He timed it well tonight. #cf97 pic.twitter.com/MYopr9qo6c

— Brian Sandalow (@BrianSandalow) May 30, 2019