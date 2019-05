Νέος τραυματισμός για Νεϊμάρ που... γκρέμισε διεθνή πιτσιρικά επειδή τον ντρίμπλαρε! (vids)

Έχοντας μόλις τέσσερις συμμετοχές μετά την πολύμηνη απουσία του λόγω προβλήματος στο μετατάρσιο, ο Νεϊμάρ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της «σελεσάο» για το φετινό Κόπα Αμέρικα, όμως, αμέσως τέθηκε εν αμφιβόλω η παρουσία του στη διοργάνωση!

Το απόγευμα της Τρίτης, στην προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας, αισθάνθηκε έντονο πόνο στο γόνατο και αποχώρησε, δίχως να έχει γίνει γνωστό κάτι περισσότερο για την κατάστασή του.

Λίγο νωρίτερα, βέβαια, είχε αντιδράσει και με άσχημο τρόπο, όταν ο νεαρός διεθνής, Γουέβερτον, του έκανε ντρίμπλα περνώντας τη μπάλα κάτω από τα πόδια του, με αποτέλεσμα ο «Νέι» να τον ξαπλώσει στο έδαφος!

ANOTHER injury for Neymar?

Neymar nutmegged by new Brazilian kid Weverton . See his reaction. pic.twitter.com/OGXbd6ISKR

— JAY (@JayNtuli) May 29, 2019