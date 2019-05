Πιτσιρικάς κάνει κόλπα με... χαρτί τουαλέτας για να βγάλει λεφτά για το σχολείο! (vid)

Ο μικρός, όπως ανέφερε και στην επιγραφή που είχε χαμηλά δίπλα στο σημείο όπου μπορούσαν οι περαστικοί ν' αφήσουν οτιδήποτε μπορούσαν και ήθελαν για να τον βοηθήσουν οικονομικά, προσπαθούσε να κερδίσει χρήματα για να πληρώσει το σχολείο του και να συνεχίσει την εκπαίδευσή του...

Το ταλέντο το έχει, τη θέληση για δουλειά – όπως φάνηκε και από την ευκολία με την οποία έφτασε να χειρίζεται με τα πόδια το χαρτί τουαλέτας – την έχει και το θράσος για να παλέψει ο μικρός, το έκανε ολοφάνερο...

Nothing to see here. Just an insanely talented school kid juggling a loo roll in the streets of Bangkok to help pay for his studies. He carried on for about another five minutes. His musical accompaniment couldn’t keep up. @tekkerstv #Tekkers @UEFA pic.twitter.com/huqVBBfyzq

— chrismdwyer (@chrismdwyer) May 10, 2019