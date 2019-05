Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας προετοιμάζεται για το φετινό Κόπα Αμέρικα, με τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν που επέστρεψε πρόσφατα έπειτα από απουσία μηνών, αλλά και τον φορ της Μάντσεστερ Σίτι, να έχουν... κέφια.

Παίζοντας teqball με τους Φιλίπε Λουίς και Έντερσον, οι δύο επιθετικοί έκαναν τα δικά τους και... πήραν τον πόντο.

Neymar & Gabriel Jesus vs. Flipe Luis & Ederson.

Brazil warm up for Copa America with some futmesa pic.twitter.com/VP4YofeISl

— ESPN UK (@ESPNUK) May 26, 2019