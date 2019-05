Και ο Τζιοβίνκο πανηγύρισε για τους Ράπτορς! (vid)

Ο Αμερικανός επιθετικός που αγαπήθηκε και πρόσφερε σε τρομερό βαθμό στα χρόνια που θήτευσε στην Toronto FC, βρήκε ευκαιρία και επέστρεψε στην πόλη, αφού έχουν ολοκληρωθεί και οι υποχρεώσεις του με την Αλ Χιλάλ.

Η πρόκριση των Ράπτορς στους τελικούς του NBA απέναντι στους Ουόριορς και το 4-2 στη σειρά απέναντι στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον έκανε να πανηγυρίσει έξαλλα!

Giovinco is clearly loving Raptors making it to the #NBAFinals

Big congrats to all our Toronto fam on the historic win. #WeTheNorth pic.twitter.com/H7MKgyXHVc

— Italian Football TV (@IFTVofficial) May 26, 2019