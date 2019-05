Το τελευταίο ματς του τεράστιου Τσάβι! (pics)

Το τελευταίο του ματς ήταν η ήττα της Αλ Σαντ κόντρα στην Περσέπολις για το ασιατικό Champions League και φυσικά έκλεψε την παράσταση.

«Θέλω να ξεκινήσω καριέρα προπονητή στο Κατάρ, όπου υπάρχει λιγότερη πίεση, για να αποκτήσω εμπειρία», ήταν τα λόγια του και πλέον ετοιμάζεται να κάτσει στους πάγκους.

Η Περσέπολις τίμησε τον θρύλο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Persepolis honoured #AlSadd captain Xavi Hernandez, as he played the last game of his footballing career in the #ACL2019 clash between the two sides in Tehran todaypic.twitter.com/OZzeizMNih

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 20 Μαΐου 2019