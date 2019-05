Είχε μία πολύ καλή πρώτη χρονιά στην Εβερτον με 13 γκολ και είχε ελπίδες για κλήση στην Εθνική Βραζιλίας. Ο Ριτσάρλισον βρισκόταν στο σπίτι των παππούδων του στη μικρή πόλη της Νόβα Βενέτσια. Ανοιξε την τηλεόραση και περίμενε σε live μετάδοση να μάθει από τον εκλέκτορα της Σελεσάο εάν θα ήταν κι εκείνος στην αποστολή για το Copa America της χώρας του. Μαζί του είχε μαζευτεί και όλη η παλιά γειτονιά του. Ανίψια, ξαδέρφια, άσχετα παιδιά τριγύρω του και όλοι μαζί ξέσπασαν σε τρελούς πανηγυρισμούς, όταν ο Τιτέ είπε το όνομά του 22χρονου επιθετικού.

