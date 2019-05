Απίστευτη φιέστα της Μπόκα για το Super Cup Αργεντινής! (vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων Μάντσεστερ Σίτι - Λέστερ! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Το «Μπομπονέρα», δεν είναι σαν όλα τα υπόλοιπα γήπεδα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται εκεί από τον κόσμο, δεν είναι όπως στις υπόλοιπες έδρες του κόσμου.

Όλα, εκεί, είναι διαφορετικά. Είναι γεμάτα πάθος και τρομερή αγάπη για την ομάδα.

Είναι όλα κίτρινα και μπλε.

Η Μπόκα γιόρτασε για την κατάκτηση του Super Cup μετά την επικράτηση επί της Ροζάριο Σεντράλ στα πέναλτι και στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά την επιτυχία, παρουσίασε το τρόπαιο στους οπαδούς της.

Και εννοείται ότι έγινε η νύχτα – μέρα από τα βεγγαλικά, τα φώτα και τα χρώματα στις κερκίδες. Μάλιστα, η εορταστική μέρα συνοδεύτηκε και από το 3-1 επί της Γοδόι Κρουζ, με τα δυο γκολ του Άμπιλα και το ένα τέρμα του Ζάρατε.

Boca did all this to celebrate winning what is basically Argentina's answer to the Community Shield. Absolutely bizarre. pic.twitter.com/Zn44mnrrnn

— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) May 5, 2019