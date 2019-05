Ο Ρούνεϊ ανέβασε στο twitter ένα βιντεάκι από μία εξαιρετική εκτέλεση φάουλ κατά τη διάρκεια της προπόνησης της DC United.

Practise. Practise. Practise

Stand on that back post all day @ChrisDurkin0 pic.twitter.com/MrjHcIOrxL

— Wayne Rooney (@WayneRooney) May 3, 2019