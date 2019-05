Πήρε το Σούπερ Καπ Αργεντινής η Μπόκα Τζούνιορς στα πέναλτι (pics & vids)

Έψαχνε έναν τίτλο για να κλείσει τις πληγές που της άφησε η ήττα στον τελικό του Copa Libertadores η αιώνια αντίπαλος Ρίβερ Πλέιτ. Ο λόγος για την Μπόκα Τζούνιορς η οποία ως πρωταθλήτρια Αργεντινής αντιμετώπισε την Κυπελλούχο Ροζάριο Σεντράλ στο Σούπερ Καπ.

Η ομάδα του Γκουστάβο Άλφαρο ήταν καλύτερη από την αντίπαλό της και θα μπορούσε να καθαρίσει το ματς από την κανονική διάρκεια εκεί όπου είχε δύο δοκάρια αλλά κι ένα κανονικό γκολ που δεν μέτρησε ποτέ με την μπάλα να περνάει την γραμμή του τέρματος.

Τελικά, έστω και στην διαδικασία των πέναλτι οι «χενέισες» επικράτησαν με 6-5 με τον Ανδράδα να αποκρούει το πέναλτι του Ρινάουδο και τον Ισκιέρδο της Μπόκα να ευστοχεί στο δικό του δίνοντας το έναυσμα για τρελούς πανηγυρισμούς.

