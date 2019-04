Συνεχίστηκε ο τσαμπουκάς με Ζλάταν στ' αποδυτήρια! (vid)

Ο Σουηδός σούπερ σταρ της ομάδας του Λος Άντζελες, πανηγύρισε επιδεικτικά μπροστά στον Ονουόχα τη στιγμή που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Έχοντας ηρεμήσει και σκεφτεί ότι έκανε κάτι ανάρμοστο, ο Ζλάταν πήγε στ' αποδυτήρια των αντιπάλων για να ζητήσει συγγνώμη, ωστόσο, ο Ονουόχα δεν ήθελε ούτε να τον ακούσει.

«Ήρθε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά στο γήπεδο συνεχώς μου έλεγε ότι θα με πονέσει και άλλα τέτοια... Είναι ο άνθρωπος που νομίζει ότι είναι το MLS, αλλά είναι λάθος ο τρόπος που αγωνίζεται. Δεν με απασχολεί, δεν θα δεχθώ τη συγγνώμη του» είπε ο Άγγλος.

Nedum Onuoha explains to @syarock what happened when Zlatan came into the @realsaltlake locker room and why he didn't accept Zlatan's apology. #RSL #mls #rsltid pic.twitter.com/RNH36Olpv7

— Jeremiah Jensen (@JJSportsBeat) April 29, 2019