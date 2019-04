Ατρόμητος Ζλάταν: «Ίσως με τιμωρήσουν, αλλά... εγώ είμαι το MLS, οπότε μην ανησυχείτε»!

Ο Σουηδός δεν μπορούσε να διανοηθεί το πέναλτι που κέρδισε η Houston Dynamo, δεν έγινε αντιληπτό από το VAR ότι το μαρκάρισμα σημειώθηκε εκτός περιοχής.

Οι Γκάλαξι πήραν μεν τη νίκη, με σκορ 2-1, αφού ο Πολέντα στο 88' λύτρωσε την ομάδα του Λος Άντζελες, με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (που φυσικά είχε σκοράρει στο ματς από το 21'), να δηλώνει:

«Είναι λογικό να κάνει λάθος ένας διαιτητής, αλλά υπάρχει κι ένας άλλος που βλέπει το ριπλέι και τον ενημερώνει. Κι εμείς είδαμε ότι ήταν εκτός περιοχής... Δεν θέλω να μακρηγορήσω για το περιστατικό και να του δώσω έκταση γιατί μπορεί και να με τιμωρήσει το MLS. Αλλά εγώ είμαι το MLS, οπότε μην ανησυχείτε».

2️⃣9️⃣ STARTS. 2️⃣9️⃣ GOALS.

Another game, another goal for @Ibra_official pic.twitter.com/3OHr1tiVWW

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 20, 2019