«Καθάρισε» σε ένα ημίχρονο ο Ζλάταν με δυο γκολ (vid)

Επιστροφή χρημάτων* στο Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και σούπερ αποδόσεις στη Super League από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Σουηδός σούπερ σταρ της ομάδας του Λος Άντζελες πέτυχε και τα δυο γκολ για την ομάδα του και μάλιστα από το πρώτο ημίχρονο για να «καθαρίσει» την αναμέτρηση, προσθέτοντας ακόμα δυο τέρματα στον φετινό λογαριασμό του, στη δεύτερη σεζόν της παρουσίας του στο MLS.

Αρχικά στο 27ο λεπτό πήρε... παραμάζωμα τον αμυντικό και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, για να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα στο 36' γράφοντας εύκολα το τελικό 2-0.

.@Ibra_official doin' what he does best. It's 1-0 for the #LAGalaxy! #LAvPHI https://t.co/Wy3hzOAbyw

— Major League Soccer (@MLS) April 14, 2019