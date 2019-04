Ο σύλλογος έδωσε στη δημοσιότητα τη μακέτα του γηπέδου το οποίο είναι... διαστημικό. Ο Μπέκαμ θέλει να κατασκευάσει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο για τη νέα του ομάδα που σκοπεύει να κατέβει στο MLS το 2020.

Sneak peek of our new stadium design for @MiaFreedomPark #bebold #freedomtodream pic.twitter.com/m817yE2CKg

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 9 Απριλίου 2019