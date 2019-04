Οπαδοί στην Κολομβία πήραν στην εξέδρα νεκρό 17χρονο με το φέρετρο! (pic)

Ο 17χρονος Κρίστοφερ Χάκομε δολοφονήθηκε και οι οπαδοί της Ντεπορτίβο Κούκουτα σε αγώνα για το πρωτάθλημα της Κολομβίας αποφάσισαν να τον έχουν μαζί τους στην εξέδρα για μια τελευταία φορά έστω και νεκρό!

Έτσι πήραν το φέρετρό του με τον άτυχο νεαρό μέσα σε αυτό και το έφεραν στην εξέδρα τους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης!

Last week we saw the Racing fan taking his granddad’s skull to the celebrations around Buenos Aires.

Today, we’re off to Cúcuta in Columbia where 17 year old Christopher Jácome, murdered the previous day, was taken from his home and to the match. In his coffin. pic.twitter.com/8DiAIezmDJ

