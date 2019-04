Ένας 73χρονος τερματοφύλακας έγινε ο γηραιότερος που έχει παίξει ποτέ σε επίσημο ματς!

Ο ηλικιωμένος – που πέρα από τα άσπρα μαλλιά τίποτα άλλο δεν σε κάνει να τον θεωρείς ηλικιωμένο – άνδρας, έγραψε ιστορία και φυσικά του απονεμήθηκε βραβείο, το οποίο μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.

Παίζοντας στην 5η κατηγορία του ισραηλινού ποδοσφαίρου, με τη φανέλα της Maccabi Ironi Or Yehuda, έγινε ο γηραιότερος στην ιστορία του ποδοσφαίρου που αγωνίζεται σε παιχνίδι που έχει επίσημο χαρακτήρα!

Ένα μεγάλο χειροκρότημα απ' όλους μας, γιατί το λέει η καρδούλα του...

Israeli goalkeeper Itzhak Hayk made history yesterday...

... becoming the oldest player to ever play an official football match.

Aged 73, he played for Israeli 5th division side Maccabi Ironi Or Yehuda and set an official @GWR.

Age is just a number. pic.twitter.com/2FcWDdoDr2

— SPORF (@Sporf) April 6, 2019