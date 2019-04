Αποβολή με VAR για τον Ρούνεϊ (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός της DC United πήγε με τις τάπες και το πόδι ψηλά, πάνω σε αντίπαλό του, χτυπώντας τον άσχημα στο παιχνίδι απέναντι στη Los Angeles FC.

Ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντικρίσε την κόκκινη κάρτα για πρώτη φορά από το 2014 (!) όταν ο διαιτητής της ήττας (3-0) της DC United, ενημερώθηκε από το ακουστικό του πως θα έπρεπε να ξαναδεί τη φάση στο ριπλέι, έχοντας ήδη βγάλει την κίτρινη κάρτα.

Όταν άλλαξε την απόφασή του, φυσικά ο Ρούνεϊ δεν είχε κάτι για το οποίο να διαμαρτυρηθεί αφού ήξερε πως ήταν η σωστή απόφαση, αν και αρχικά πίστεψε πως... την έβγαλε καθαρή.

Ooph

The day goes from bad to worse for #DCU as Rooney gets shown a straight red pic.twitter.com/PlHcWQcFqT

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 6, 2019