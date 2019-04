«Είναι λυπηρό οι οπαδοί μας να χειροκροτούν τον Ζλάταν και όχι εμάς» (vids)

Οι Γκάλαξι πέρασαν με νίκη 2-0 επί του Βανκούβερ, με τους φίλους της γηπεδούχου ομάδας να αποθεώνουν στο τέλος τον Σουηδό άσο, τον σταρ των αντιπάλων.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον ποδοσφαιριστή του Βανκούβερ, Φελίπε Μαρτίνς,ο οποίος ανέφερε on camera ότι είναι λυπηρό το κοινό της ομάδας να αποθεώνει τον Ζλάταν και όχι τους ίδιους για την προσπάθεια που έκαναν.

«Είναι λόγο λυπηρό γιατί είναι για εκείνον ενώ θα έπρεπε να είναι για εμάς. Παίζουμε στο σπίτι μας, ανεξάρτητα από το ποιος έρχεται να αγωνιστεί εδώ, έρχονται για να μας υποστηρίξουν και όχι για να υποστηρίξουν τον αντίπαλο. Έτσι θα έπρεπε να ήταν», ανέφερε.

Felipe Martins not too happy that the BC Place crowd is cheering for Zlatan. "I think this is kind of sad." #VANvLA pic.twitter.com/xMnGF2DgB1

— Adam Serrano (@AdamSerrano) 6 Απριλίου 2019