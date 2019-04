Ο γιος του Ασπρίγια έβαλε ψαλιδάκι που... ούτε ο πατέρας του (vid)

Οι παλαιότεροι -πώς περνάνε τα χρόνια;- θυμούνται τον Κολομβιανό φορ να κάνει πολλά μαγικά σε Campionato και Premier League με τις Πάρμα και Νιούκασλ. Ο γιος του, ο Ντερόν Ασπρίγια, μάλλον δεν έχει το ταλέντο του πατέρα του, αφού αγωνίζεται στο USL (2η κατηγορία του πρωταθλήματος των ΗΠΑ) με τη φανέλα των Portland Timbers 2, αλλά το ψαλιδάκι που έκανε κόντρα στους Las Vegas Lights θα το ζήλεψε και ο Φαουστίνο.

Dairon Asprilla with a sensational bicycle kick!

The USL Championship is where it’s at! pic.twitter.com/Xy7aKwzbaZ

— ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2019