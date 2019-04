Ο Μαραντόνα... οδήγησε το πούλμαν της Dorados από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο! (pic)

Ο Μαραντόνα, περνάει ευχάριστα στη πρωτόγνωρη προπονητική του περιπέτεια στο Μεξικό και τον τελευταίο καιρό που δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα με τα γόνατά του, το απολαμβάνει.

Η Dorados επικράτησε 3-2 της Tampico FC, ωστόσο, μια μέρα πριν από το ματς, όταν η ομάδα του έφτασε στην πόλη όπου θα διεξαγόταν το παιχνίδι, ο Μαραντόνα επέμεινε και κάθισε εκείνος στη θέση του οδηγού για να κατευθύνει το πούλμαν από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο!

Meanwhile in Mexico…

Diego Maradona insisted on driving the @Dorados team bus from Tampico airport to their hotel on Saturday pic.twitter.com/qRXl2WImoh

— ESPN UK (@ESPNUK) April 1, 2019