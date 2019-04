Ο Ρούνεϊ σκόραρε με απευθείας φάουλ, σχεδόν από το σημείο του κόρνερ! (vid)

Στο παιχνίδι στην έδρα της Orlando City, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 30ο λεπτό με την εκτέλεση φάουλ σε σημείο πολύ κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ, δίνοντας προβάδισμα ασφαλείας στον σύλλογο της Ουάσινγκτον.

Η Orlando μείωσε, αλλά έμεινε εκεί, με την DC United να παίρνει το «τρίποντο» και τον Άγγλο αστέρα να εκτελεί ένα φάουλ που κέρδισε ο ίδιος σχεδόν στο σημείο του κόρνερ και να δείχνει – τουλάχιστον όπως μπορεί να γίνει κατανοητό και από τα ριπλέι – πως όντως σκέφτηκε να δοκιμάσει την τύχη του από τέτοια απόσταση...

Wayne Rooney just scored this outrageous free kick. This man has still got it. Absolutely unreal pic.twitter.com/gaSHBWyXxS

— FutbolBible (@FutbolBible) March 31, 2019