Γκολ με πέναλτι αλά Πανένκα και δοκάρι με... τακουνιά ο Ζλάταν! (vids)

Ο Σουηδός σούπερ σταρ ήταν «καυτός» στην αναμέτρηση που διεξήχθη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Αρχικά στο 14ο λεπτό είχε δοκάρι με τρομερή τακουνιά, όπως μόνο εκείνος συνηθίζει να κάνει, στο 33' σκόραρε για πρώτη φορά από την άσπρη βούλα με... φυσιολογικό τρόπο, ενώ στο 65' το έκανε με εκτέλεση αλά Πανένκα για το τελικό 2-1 του αγώνα στο Λος Άντζελες.

UHHHHHH this is outrageous from @Ibra_official pic.twitter.com/s68In4b3gU

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 1, 2019