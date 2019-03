Μαγικό «σκάψιμο», πέναλτι α λα Πανένκα, ασίστ και «ποδιά» στο ντεμπούτο του Ποθουέλο (vid)

Ο 27χρονος Ισπανός μέσος έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την Τορόντο και μάγεψε! Στο 29' βγάζει την ασίστ για το 1-0, ενώ στο δεύτερο μέρος στο 58' σκοράρει πέναλτι α λα Πανένκα και στο 78' με ένα μαγικό «σκάψιμο» βάζει γκολάρα για το 3-0! Επίσης μέσα στο ματς είχε συναρπαστικές στιγμές, όπως για παράδειγμα μια εξαιρετική «ποδιά» σε έναν άτυχο αντίπαλό του...

@TorontoFC No. 10 Alejandro Pozuelo made quite the first impression. pic.twitter.com/gRsX7Z039p

— Major League Soccer (@MLS) 30 Μαρτίου 2019