Ο Μπερίσο κλώτσησε τη μπάλα στο πρόσωπο του Μαρτίνο και τον τραυμάτισε!

Ο κόουτς της Παραγουάης, άθελά του τραυμάτισε τον άλλοτε συμπαίκτη του στη Νιούελς Ολντ Μπόις όταν προσπάθησε απλά να στείλει τη μπάλα στην απέναντι πλευρά και ο Μαρτίνο δεν πρόσεχε, με αποτέλεσμα να του έρθει στο πρόσωπο.

Λόγω και των γυαλιών που φοράει, τραυματίστηκε και αποκόμισε ένα μικρό σχίσιμο στη μύτη, με το περιστατικό φυσικά να είναι παντελώς τυχαίο και να μην υπάρχει καμία πρόθεση να συμβεί κάτι τέτοιο...

Tata Martino came out on top against former teammate Eduardo Berizzo as Mexico defeated Paraguay 4-2 in California.

Martino sustained a cut to his nose after Berizzo accidentally kicked the ball at his face during the match. pic.twitter.com/EIKKwrOpTt

