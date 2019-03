Παραλίγο... εξωγήινη ασίστ από τον Μέσι! (vid)

Ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της πατρίδας του επέστρεψε για πρώτη φορά από το Μουντιάλ του 2018, φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο, όμως, όλα πήγαν στραβά για την «αλμπισελέστε» στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο WandaMetropolitano της Μαδρίτης.

Στο 30ο λεπτό και με το σκορ ήδη στο 1-0 για τη Βενεζουέλα, πέρασε τρεις αντιπάλους κι έβγαλε απίστευτη μπαλιά με το αριστερό, όμως η κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες κατέληξε σε κόρνερ έπειτα από τρομερή επέμβαση του τερματοφύλακα.

Leo Messi at his best, look at that from the Argentine. That would have been an tremendous assist, Lautaro Martinez so close but a good save from Farinez. #ARGVEN pic.twitter.com/FVXchxINbM

