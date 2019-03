Τρομερή απάντηση του Μανέ στους Σενεγαλέζους που θέλουν τον Κουλιμπαλί στη Γιουνάιτεντ (vid)

Ο διεθνής επιθετικός των «κόκκινων» φαίνεται πως τα ξαναβρήκε με τους συμπατριώτες του μετά τις αποδοκιμασίες του περασμένου Νοέμβρη και τα κλάματα...

Με το χαμόγελο να έχει γίνει πλέον... μόνιμο στο πρόσωπό του έπειτα από την τρομερή σεζόν που καταγράφει στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, ο Μανέ απάντησε... καταλλήλως στους Σενεγαλέζους οπαδούς που είχαν πανό με το οποίο έδειχναν στον Κουλιμπαλί της Νάπολι να πάει το καλοκαίρι στη Γιουνάιτεντ.

Δείτε το βίντεο:

Sadio Mané’s thumbs down reaction when he saw the fan's banner "Koulibaly, Come to United". What a legend. pic.twitter.com/UcLR9rn5AE

— Samue (@VintageSalah) March 19, 2019