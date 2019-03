Δεν χρειάστηκε να μιλήσει και τα είπε όλα. Ο μορφασμός και η χαρακτηριστική κίνηση του Πολ Πογκμπά μπροστά στην κάμερα, ήταν το απόλυτο πείραγμα στον Κιλιάν Μπαπέ. Οι δυο τους συναντήθηκαν στη συγκέντρωση της Εθνικής Γαλλίας και με αυτό τον τρόπο ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον τρόλαρε για τον πρόσφατο αποκλεισμό της Παρί, με τον πιτσιρικά επιθετικό να χαμογελάει αμήχανα.

When Pogba meets Mbappe for the first time since Man United knocked out PSG pic.twitter.com/qwLDdPkF1z

— Football Vines (@FootballVines) March 19, 2019