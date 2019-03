Παίκτες και διαιτητές αγκαλιασμένοι, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων στη Νέα Ζηλανδία (vid)

Έπειτα από τις σοκαριστικές επιθέσεις σε τζαμιά στην περιοχή Christchurch, με τον μακελάρη να μεταδίδει live μέσω social media την αρρωστημένη πράξη του να μπει σε τόπο λατρείας και να σκοτώσει όποιον έβλεπε μπροστά του, είναι προφανές πως το ποδόσφαιρο δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητο.

Η Wellington Phoenix είναι η μοναδική ποδοσφαιρική επαγγελματική ομάδα που εδρεύει στη Νέα Ζηλανδία και λίγο πριν την αναμέτρηση με τους Western Sydney Wanderers, παίκτες και διαιτητές έμειναν για ένα λεπτό αγκαλιασμένοι για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και να στείλουν μήνυμα ενότητας και σύμπνοιας...

One of the most touching things you'll ever see on a football pitch.@WgtnPhoenixFC, @wswanderersfc and referees join as one to pay their tributes after the Christchurch terror attacks. #WELvWSW #Christchurch pic.twitter.com/fTwMfrILRn

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) March 17, 2019