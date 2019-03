Ακυρο από τους Ευρωπαίους στο νέο Μουντιάλ Συλλόγων που ετοιμάζει η FIFA (pic)

«Κανένα από τα 232 μέλη μας δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μορφή της διοργάνωσης και αυτή τη στιγμή δεν αποδεχόμαστε καμία αλλαγή όσον αφορά το Μουντιάλ Συλλόγων». Με αυτή την κάθετη και ξεκάθαρη ανακοίνωση η Ενωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων εξήγησε στη FIFA ότι δεν δίνει το «πράσινο φως» στις αλλαγές που εκείνη ετοιμάζει για τη νέα μεγάλη διοργάνωση που οραματίζεται.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επιθυμεί να φτιάξει ένα Μουντιάλ Συλλόγων στο πρότυπο του κανονικού Μουντιάλ, που θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και θα συμμετάσχουν 24 ομάδες απ' όλη την υφήλιο. Ουσιαστικά αυτό θέλει να το κάνει, ώστε να ανοίξει ακόμα περισσότερο την αγορά στις αραβικές και ασιατικές χώρες, αλλά από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι, οι πιο πολύτιμοι δηλαδή σε αυτή την ιστορία δηλώνουν εκτός, τότε δεν φαίνεται να δρομολογείται κάτι για το άμεσο μέλλον. Ο Τζάνι Ινφαντίνο πάντως έχει ως βασικό στόχο να ξεκινήσει η διοργάνωση το καλοκαίρι του 2021.

Europe's top clubs have filed a letter to UEFA against FIFA boss Gianni Infantino's plans to organise a big 24 team club world cup ('none of the big European clubs would participate in such a competition') [SZ] pic.twitter.com/cL4F2WZGs4

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 14, 2019