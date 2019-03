Ο «Μπεκς» βρέθηκε ξανά στο Λ.Α. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του αγάλματος που του ετοίμασαν οι Γκάλαξι και βρέθηκε σε ποδοσφαιρική ακαδημία, όπου και γνώρισε τον 9χρονο... Μπέκαμ.

«Ωραίο όνομα και ωραίο μαλλί» είπε στον πιτσιρίκο ο Άγγλος σούπερ σταρ και φυσικά έβγαλε πολλές φωτογραφίες μαζί του.

Beckham meets Beckham.

The story of a family who loves soccer, Los Angeles, and David Beckham pic.twitter.com/FcTDPmFyM7

— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 14, 2019