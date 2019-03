Έπεσε και κέρδισε την αποβολή αντιπάλου για... χτύπημα στο αυτί! (vid)

Ο Χάρα ήθελε απλά να τον ενοχλήσει και να του σταματήσει το σπριντ δίχως να του κάνει φάουλ, βρήκε έναν τρόπο που ήταν ... αρκετά πρωτότυπος και περίεργος, όμως το πλήρωσε κανονικότατα.

Ο ρέφερι ήταν κοντά, ο Ντιέγκο Ρόσι έπεσε με στυλ που θα μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για επαφή στα πόδια και κάπως έτσι ο Χάρι αποβλήθηκε!

Δείτε το βίντεο:

Bizarre scenes in MLS!

Diego Chara was sent off after picking up a second yellow for flicking Diego Rossi’s ear. pic.twitter.com/4hejJx9jUq

