Από σέντρα του Ινιέστα στο πρώτο γκολ, πλασέ του Βίγια στο 2-1 και μπαλιά του Ποντόλσκι για το... αυτογκόλ με το οποίο διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Κυριακής, οι τρεις «σωματοφύλακες» της Βίσελ Κόμπε από την Ευρώπη το πήραν πάνω τους!

Δείτε το βίντεο με τα... καμώματά τους:

Andrés Iniesta, David Villa, and Lukas Podolski are having loads of fun playing for @vissel_kobe. pic.twitter.com/YikHrZUp5t

— MUNDIAL (@MundialMag) March 11, 2019