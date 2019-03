Σοκ στην Γκαμπόν με θάνατο ποδοσφαιριστή την ώρα του αγώνα (vid)

Ακόμα μία τραγωδία για το ποδόσφαιρο της Γκαμπόν, με τον 30χρονο Ερμάν Τσινγκά να αφήνει την τελευταία του πνοή την ώρα του αγώνα. Ο ποδοσφαιριστής της Αλκάντα κατέρρευσε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μίσιλε και σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, κανένα από τα δύο ασθενοφόρα δεν είχαν απινιδωτή ή μάσκα οξυγόνου, με τραγική συνέπεια ο Τσινγκά να ξεψυχήσει κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Το τραγικό είναι πως ο αγώνας συνεχίστηκε με την Αλκάντα να παίρνει τη νίκη με 2-1. Αξίζει να αναφερθεί πως στα 12 χρόνια που υπάρχει το πρωτάθλημα της Γκαμπόν, αυτός ήταν ο έβδομος θάνατος ποδοσφαιριστή.

Gabon National Oil-Foot mourning. Akanda FC player Herman Tsinga who died upon his transfer to Owendo CHU after collapsing on the pitch a few seconds after an aerial duel in the 23rd minute of the game against Missile FC in the stage of the INJS. RIP pic.twitter.com/IRyYCNEgoJ

— NANA AGYEMANG (@naagyeman6) March 3, 2019