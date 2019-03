Με γκολ – οφσάιντ στο 94' έληξε το... snowclasico στο κάτασπρο Κολοράντο! (vid)

Οι Rapids αν και είχαν προηγηθεί από το 16ο λεπτό, βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ πριν καν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο!

Ισοφάρισαν εκ νέου σε 2-2 στο 46', οι Timbers ευτύχησαν να φτάσουν στο υπέρ τους 3-2 με αυτογκόλ του Γουάιν στο 66ο λεπτό και το φινάλε, μέσα σε... παγετό και τα πάντα να έχουν ασπρίσει από το χιόνι, ήταν δραματικό.

Ο Αντρέ Σινιασίκι, αν και από θέση οφσάιντ, πήρε από κοντά το «ριμπάουντ» σε ασθενή απόκρουση του Ατινέλα σε σουτ που έγινε από πλάγια θέση και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 3-3 στο 94' με γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ...

WHAT. A. NIGHT.

The rookie @AShinyashiki9 caps #SnowClasico3 with a goal in the dying moments!!!!! pic.twitter.com/WRsyk9uUUv

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) March 3, 2019