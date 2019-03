Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ασχολήθηκε όσο κανείς με το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ από τη μέρα που μετακόμισε εκεί για να παίξει στο Λος Άντζελες και πλέον απλά μετράει αντίστροφα για να μπει και η δική του ομάδα στο πρωτάθλημα, η Inter Miami.

«Δεν μπορείς να γιορτάσεις το μέλλον σου, αν δεν τιμήσεις το παρελθόν σου. Το MLS δεν θα βρισκόταν σε αυτό το επίπεδο χωρίς τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η επίδρασή του στο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ θα μείνει και στις επόμενες γενιές» ανέφερε ο κομισάριος του MLS, Ντον Γκάρμπερ.

The first of its kind in Major League Soccer.

David Beckham now has a statue with the @LAGalaxy pic.twitter.com/4XGILRWNpi

— ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2019