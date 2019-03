Ο Σουηδός σούπερ σταρ βρέθηκε ακριβώς εκεί που έπρεπε για να πάρει το «ριμπάουντ» από δοκάρι που είχε σε τρομερό αριστερό σουτ του Πόντιους και με δυνατή κεφαλιά στο 80' γύρισε τούμπα το παιχνίδι για το 2-1 υπέρ της ομάδας του Λος Άντζελες και την κατάκτηση των τριών βαθμών στην πρεμιέρα του νέου MLS.

Ibrahimovic heads home the rebound to give the Galaxy a 2-1 lead! #LAvCHI pic.twitter.com/drdrvhHBUJ

Στο πρώτο γκολ των Γκάλαξι, ο 16χρονος Εφραίν Αλβάρες έκανε μαγική προσπάθεια και απίστευτη σέντρα με το μυτάκι για την ισοφάριση από τον Ντάνιελ Στέρες.

What a play from the 16-year-old @efrain_alvarez1 @Dsteres44 gets things level at @dignityhealthsp! #LAvCHI pic.twitter.com/UqKYKp2IEd

