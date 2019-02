Ο Γκομίς πανηγύρισε κάνοντας ξανά το τσιτάχ και... κατατρόμαξε ένα ball-boy! (vid)

Ο Γκομίς σκόραρε για την Αλ Χιλάλ στη Saudi Pro League, στη νίκη με σκορ 2-0 επί της Αλ Ιτιχάντ και πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, μόνο που πέτυχε κάτι το οποίο δεν ήθελε σε καμία περίπτωση...

Ο πιτσιρικάς που εκτελούσε χρέη ball-boy τρόμαξε βλέποντας τον Γκομίς να κάνει το τσιτάχ και έτρεξε από τη θέση του για να απομακρυνθεί...

Μετά τη λήξη του ματς, ο άλλοτε φορ της Λιόν βρήκε ξανά τον μικρό, του ζήτησε συγγνώμη και του χάρισε τη φανέλα του!

Bafetimbi Gomis does his usual panther celebration after scoring

Ball boy is absolutely terrified and runs away

Gomis finds the ball boy and hands him his shirt

Brilliant pic.twitter.com/rXry06VipZ

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) February 22, 2019