Πακετά για τραγωδία Φλαμένγκο: «Απίστευτο, πέρασα 12 χρόνια εκεί...» (pic)

A tristeza que essa notícia trás é imensa, passei 12 anos da minha vida vivenciando esse ambiente, o desejo de se tornar um garoto do ninho, sonhos e objetivos interrompidos por uma tragédia que não tem como acreditar! Desejo muita força aos familiares e amigos, que Deus possa confortar o coração de cada um! Oremos #forçaFlamengo

A post shared by Lucas Paquetá (@lucaspaqueta) on Feb 8, 2019 at 4:13am PST