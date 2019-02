Θρηνεί η Βάσκο Ντα Γκάμα για τη Φλαμένγκο: Ακύρωσε την προπόνηση, ζητά αναβολή της αγωνιστικής (pics)

Η «αλμιράντε» δεν θα προπονηθεί την Παρασκευή (8/2) λόγω της τραγωδίας στο προπονητικό της Φλαμένγκο όπου έχουν χάσει τη ζωή τους 10 άνθρωποι. Όπως χαρακτηριστικά ενημέρωσαν εκτός από την ακύρωση της προπόνησης, ζητούν να αναβληθεί το ματς με την Ρεσέντε. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ομάδας Αλεσάντρο Καμπέλο είναι στην Ομοσπονδία για να υποβάλει το αίτημά του.

O Vasco cancelou suas atividades no CT do Almirante em luto ao acidente ocorrido no CT Ninho do Urubu. No momento, o presidente Alexandre Campello está na federação para pedir o adiamento do jogo entre Vasco x Resende. #ForçaFlamengo pic.twitter.com/6fCKWlVRle

— O Almirante (@OAlmirante_) February 8, 2019