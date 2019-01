Πήγε να πανηγυρίσει όπως ο Κριστιάνο και... έπεσε με τα μούτρα! (vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ένας οπαδός είχε την τύχη να βρεθεί στο γήπεδο και να εκτελέσει πέναλτι για να νιώσει την ευτυχία του σκοραρίσματος μπροστά σε κόσμο.

Πήρε φόρα, σούταρε, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και σκέφτηκε ότι ήθελε να κλέψει την παράσταση κάνοντας τον πανηγυρισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πήρε φόρα, πήδηξε ψηλά, γύρισε 180 μοίρες το κορμί του και... σωριάστηκε στο έδαφος με το πρόσωπο!

Karma hits back τελικά...

When you think you're Cristiano Ronaldo and then... pic.twitter.com/5h7cb6EQw4

— Football Vines (@FootballVines) January 16, 2019