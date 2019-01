«Έφυγε» ο άνθρωπος που έστειλε τη Νότια Αφρική στο πρώτο της Μουντιάλ! (vid)

Ο Μασίνγκα, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα και μάλιστα, τον πρασμένο μήνα είχε διακομιστεί σε δυο διαφορετικά νοσοκομεία, έχοντας παρουσιάσει βαριά συμπτώματα ασθένειας με την οποία πάλευε για πολλά χρόνια...

Για το ποδόσφαιρο της Νοτίου Αφρικής ήταν θρύλος γιατί πέτυχε το καθοριστικό γκολ απέναντι στο Κονγκό για την προκριματική φάση του Μουντιάλ του 1998, στέλνοντας στην τελική φάση εκείνου του Παγκοσμίου Κυπέλλου την «μπαφάνα μπαφάνα», ενώ, είχε συνεισφέρει και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, το 1996.

Σε συλλογικό επίπεδο, πέρασε από τη Λιντς από το 1994 έως και το 1996, ενώ φόρεσε επίσης τη φανέλα των Σεντ Γκάλεν, Σαλερνιτάνα και Μπάρι.

To France with love, courtesy of Phil ‘Chippa’ Masinga... #RIPChippa pic.twitter.com/e4VvmKAeoZ

