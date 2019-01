Το βίντεο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από οπαδό της Melbourne Victory στην Αυστραλία και έλαβε χώρα πριν από την αναμέτρηση με την Adelaide United στο Coopers Stadium, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 2-0 νωρίτερα το πρωί...

The reaction of fans after police couldn’t find smoke bombs or flares in the lads bag. Brilliant pic.twitter.com/3B03X1ipK0

— The Away Fans (@theawayfans) January 9, 2019